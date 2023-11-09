البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تنفيذ هدنة إنسانية في شمال غزة لمدة 4 ساعات يوميا

قالت وكالة سي إن إن عربية نقلا عن البيت الأبيض الأمريكي إن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات في مناطق شمال غزة كل يوم، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وللمدنيين بالفرار.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن إسرائيل ستعلن توقيت الهدن قبل 3 ساعات.

وأضاف كيربي: “لقد أخبرنا الإسرائيليون أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق طوال فترة الهدنة، وأن هذه العملية ستبدأ اليوم”.

وصعّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من معارضته لوقف إطلاق النار في غزة، الأربعاء، قائلا إن “أولئك الذين يدعون لوقف إطلاق نار فوري عليهم التزام بمناقشة النتائج غير المقبولة التي يمكن أن يجلبها (وقف إطلاق النار)”.