البيتكوين تكسب 9% وتتجه لكسر حاجز 20 ألف دولار لأعلى مستوى بتاريخها

بلغت مكاسب البيتكوين هذا العام حتى الآن أكثر من 177% لترتفع بأكثر من خمسة أضعاف مستوياتها منذ مارس الماضى

قفز سعر العملة المشفرة -البيتكوين- بأكثر من 8.7% خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع لتتجاوز قيمتها 19857 دولار لتسجل رقما قياسيا جديدا لم تحققه إلا منذ حوالى أربع سنوات ليصل إجمالى مكاسبها هذا العام حتى الآن إلى 177% رغم أنها خسرت مع نهاية الأسبوع الماضى حولى 3000 دولار أثناء الاحتفال بعيد الشكر، واتجاه المستثمرين للبيع لجنى الأرباح التى حققوها خلال الأيام الماضية.

ويتجه سعر العملة الديجيتال – البيتكوين – إلى اختراق حاجز العشرين ألف دولار هذ الأسبوع لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.

قفز سعر عملة البيتكوين الرقمية فوق مستوى 19700 ألف دولار اليوم الاثنين

قفزت عملة بيتكوين الرقمية فوق مستوى 19700 ألف دولار الاثنين لتصل مستوى تاريخي جديد لها بعد هبوط حاد الاسبوع الماضي قلص مكاسبها لعام 2020 .

وذكرت وكالة بيزنس انسايدر أن سعر العملة الديجيتال ارتفع اليوم الاثنين لتتفوق على مستواها القياسي السابق البالغ 19666 دولارا.

وتقدم سعر البتكوين أول عملة مشفرة بالعالم فوق 17 ألف دولار الثلاثاء الماضى لتلامس أعلى مستوى في حوالي ثلاث سنوات.

وأرجع مستثمرون ومحللون هذه المكاسب إلى الاعتقاد بأن العملات الديجيتال تتمتع بمزايا مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى بقبول أوسع.

وصعد سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم وهى البتكوين، أول وأكبر العملات الرقمية إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2017.

وبلغت مكاسب بتكوين هذا العام حتى الأسبوع الماضى أكثر من 130 % لترتفع بأكثر من أربعة أضعاف مستوياتها بمارس الماضى.

وكانت البيتكوين سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولارا بديسمبر 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذاها مستثمرو التجزئة.

صعدت البيتكوين إلى قمة ثلاث سنوات عند 18600 دولار الجمعة الماضى بارتفاع يومي 4.5%، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

زاد سعر عملة البيتكوين أكثر من 16% خلال الأسبوع الماضى فى أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو من العام الماضى.

ويرى محللون أن البيتكوين عليها أن تزداد من المستوى العالى 25 مرة حتى تصبح للمستثمرين فى نفس جاذبية الذهب.

وبدأ المستثمرون يتخارجون من الذهب الذى هبط سعره منذ الأسبوع الماضى وحتى الآن ويتجهون للأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.