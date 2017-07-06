البيان الرسمي للبنك المركزي: رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين

أصدر البنك المركزي، منذ قليل، بيانا صحفيا معلنا فيه رفع سعر الفائدة 2% لفترة مؤقتة.

وعلل المركزي رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والقيمة المضافة.

وجاء البيان كالتالي:

تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية, والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 6 يوليه 2017 رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و 19.75% على التوالي, ورفع العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% ، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.

حقق المعدل الشهري للتضحم العام 1.7% في مايو 2017 مثل الشهر السابق، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0% في مايو من 1.1% في أبريل، ولقد كان ذلك بسبب ارتفاع مساهمة الحج والعمرة لتسجل 36% و 44% من نسبة التضخم العام والأساسي على التوالي. ويعد ذلك ارتفاعا مؤقتا يتوقع انحساره خلال فترة وجيزة.

ولقد سجل التضخم العام السنوي انخفاضا من 31.5% إلى 29.7% وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق.

وعلي الرغم من ذلك، وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعا عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، الأمر الذي أدى باللجنة اتخاذ القرار المشار إليه.

ويؤكد البنك المركزي أنه سيتخد من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم.