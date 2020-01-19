البيان الختامى لقمة برلين: الدول تتعهد بعدم التدخل بالشأن الداخلى الليبي (صور)

وكانت انطلقت القمة التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا.

اختتمت البوم الأحد قمة برلين حول الأوضاع ليبيا التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد دعوة من المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل.

وبحسب مسودة البيان الختامي للمؤتمر، تم الاتفاق على 6 مسارات مقترحة للعمل، هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني، كما سيتم وضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

ونص البيان الختامي على تعهد المشاركين بعدم التدخل في النزاع الليبي وفي الشئون الداخلية.

كما تعهد المشاركون بخفض العنف في ليبيا، والبدء في خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة.

ودعا البيان الختامي كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب، متعهدا باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970 ، وتشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق.

وكانت انطلقت القمة التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا.

فضلا عن حضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن حكومات الإمارات، وإيطاليا، والصين.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلًا: «مشاركة الرئيس بعد ظهر اليوم في قمة برلين حول ليبيا».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى ألمانيا، أمس السبت، في زيارة تستمر يومين، للمشاركة في المؤتمر، بناءًَ على الدعوة التي تلقاها من المستشارة الألمانية.