البيانات الاقتصادية القوية تصعد بـ الدولار الأمريكي في تعاملات الإثنين

وصعد الدولار ليقترب من اعلى مستوى له في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1095 دولار

استهل الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الإثنين على ارتفاع قوي على خلفية بيانات اقتصادية أشارت إلى زيادة نمو الاقتصاد الأمريكي، فيما دعم التفاؤل إزاء آفاق النمو الصيني العملات الآسيوية، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى له في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، مسجلا 1.1095 دولار، لكنه يقل عن أعلى مستوياته في ثمانية شهور ضد العملة اليابانية “الين”، ملامسا 110.17 ين لكل دولار.

وارتفعت العملة الصينية “اليوان” بنسبة 0.2% إلى أعلى مستوياتها في ستة شهور، فيما سجل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي صعودا ملحوظا في تعاملات الإثنين.

وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة الماضية ارتفاع نشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في 13 عاما في ديسمبر الماضي، فيما تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية أيضا صعوداـ وقفز مؤشر نشاط التصنيع لقمة مستواه في ثمانية شهور.

ويشير تسعير العقود الآجلة إلى أنه لا أحد يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة حين يجتمع في نهاية الشهر.

وسجلت الصين يوم الجمعة أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو 30 عاما، على الرغم من أن بيانات الشهر الماضي الماضي أظهرت انتعاش ثقة الشركات وتسارع إنتاج المصانع.

وساعد ذلك اليوان على الارتفاع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.8457 للدولار بعد أن استقر سعر فائدة قياسي للإقراض يوم الاثنين مما أدى إلى مكاسب في أنحاء آسيا.

وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.2 %، بينما ارتفعت أيضا عملات أسواق ناشئة.

وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3 دولار، مع قلق الأسواق من أن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بنهاية الشهر، على الأخص إذا تمخضت مسوح للأعمال هذا الأسبوع عن نتائج سلبية.