البيئة: 30 محمية لاستقبال آلاف الزائرين خلال الاحتفال بالعيد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، والبالغة 30 محمية، خاصة المحميات الساحلية مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر والتى يفضلها المواطنين خلال شهور الصيف.

وأكدت على توفير كافة سبل الراحة للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة لتكون تجربة حقيقية للاستمتاع بالسياحة البيئية والاحتكاك بالطبيعة.

وأشارت بأن الإجراءات تأتى فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالطبيعة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لفتح أبواب المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع تنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر ، بالاضافة إلى توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، وكذلك التواجد المكثف لباحثي البيئة لاستقبال الزائرين.

المحميات الطبيعية

ونوهت وزيرة البيئة إلى أن ملف المحميات الطبيعية حظى باهتمام ودعم كبير خلال الآوانه الأخيرة من القيادة السياسية لذا يتم تطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية الحديثة للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجي، مما يفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مجال السياحة البيئية بالمحميات والتي تعد نقلة نوعية تم دراستها في أسلوب إدارة المحميات، وجذب السياح وتشجيع المواطنين على زيارتها والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يعد دعما لقطاع السياحة وتعزيز صناعة السياحة البيئية.

يذكر أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لنحو 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية، ومن أهمها تطوير مواقع الغوص فى «البلو هول» ضمن تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية محمية أبو جالوم.

وتستقبل محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء 10 ملايين زائر سنويًا، والتى تعد أكثر المحميات الطبيعية إقبالا على مستوى العالم، وتصل إلى 9 محميات طبيعية، هى رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، والجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة.