البيئة: 25 مليار جنيه لجمع المخلفات خلال 10 سنوات

❐ %18 عائدًا متوقعًا من النشاط.. والاتفاق مع «الكهرباء» على تسعيرة شراء الطاقة المولدةسيد بدرقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن إجمالى الاستثمارات المستهدفة على مستوى «البلديات» لجمع المخلفات خلال السنوات العشر المقبلة تبلغ نحو 25 مليار جنيه.وأضاف الوزير، فى ت

❐ %18 عائدًا متوقعًا من النشاط.. والاتفاق مع «الكهرباء» على تسعيرة شراء الطاقة المولدة

سيد بدر

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن إجمالى الاستثمارات المستهدفة على مستوى «البلديات» لجمع المخلفات خلال السنوات العشر المقبلة تبلغ نحو 25 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر البنك العربى الأفريقى لتكريم الفائزين بمبادرة «خلى الساحل ساحر»، أمس، أن الاستثمارات تنقسم إلى 20 مليارًا لتهيئة البنية التحتية و5 مليارات تكلفة تشغيل، موضحًا أن %60 من هذه الاستثمارات موجودة فى شكل أصول غير مستغلة بالمحليات.

وكشف الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، عن الانتهاء من منظومة إدارة المخلفات الصلبة على أن يتم إعلانها مطلع العام المقبل، موضحًا أن الدولة ستستقطب القطاع الخاص للعمل كما أن المنظومة الجديدة تتضمن جميع الدراسات الاقتصادية والمالية التى تحقق منها جدوى وعائد جيد للشركات المساهمة فيها.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن حوافز مشجعة للمستثمرين بعائد متوقع %18، كما أن الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تعريفة شراء الكهرباء على وشك الانتهاء، بالإضافة إلى وضع تسعير محفز للمنتجات الأخرى الناتجة عن عملية تدوير المخلفات.

فى هذا السياق قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى تصريحات لـ«المال» إن الوزارة أرسلت مذكرة مقترحة للكهرباء حول تعريفة شراء الطاقة المولدة من المخلفات، ومن المقرر تلقى الرد النهائى خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وتابع وزير البيئة: إن الوزارة وضعت تصورًا نهائيًا يتعلق بالشركة القابضة لإدارة المخلفات يتضمن رأسمالها والمساهمين، مشددًا على أنها جاهزة للإجابة عن جميع تساؤلات المستثمرين، فيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة التى ستتضمن حوافز مشجعة لدخول القطاع الخاص.

وأكد أهمية مشاركة القطاع المصرفى فى جهود حماية البيئة فى مصر عبر توفير التمويلات للتحول للصناعات الخضراء، منوهًا بأن الوزارة تأمل لإطلاق مبادرتين خلال الفترة المقبلة، وهما «بلدنا نظيفة» و«مصر الخضراء» بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى للتخلص من التلوث بمختلف أشكاله.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت من المسودة الثانية لقانون لتحكم فى المخلفات الصلبة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته قبل إحالته للبرلمان، كما أنها مستمرة فى مناقشة مواد قانون المحميات الطبيعية، والذى يعرض على البرلمان فى الفترة الحالية.

ويعمل القطاع المصرفى مع وزارة البيئة فى جهود مكافحة التلوث الصناعى عبر استخدام التمويلات التى توفرها الحكومة من الخارج لإعادة إقراضها للمشروعات فى مصر، وتبلغ قيمة المرحلة الثالثة من المشروع نحو 150 مليون يورو، يتم ضخها من خلال البنك الأهلى المصري؛ ويدرس البنك حاليًا تمويلات ضمن المشروع بقيمة 75 مليون يورو.