البيئة : 10 دول عربية تعاني الإجهاد المائي وانخفاض نصيب الفرد من المياه

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن أكثر من 10 دول عربية تعاني من الإجهاد المائي ، كما أن نصيب الفرد في الدول العربية يصل لنحو 500 متر مكعب في العام.

وألقي الكلمة نيابة عن الوزيرة الدكتور علي أبو سنة رئيس شئون البيئة خلال مؤتمر الطريق إلى شرم الشيخ ، حيث أوضح أن أكثر من 19 دول عربية تقع تحت خط الفقر المائي.

وأشار أبوسنة إلى أن إجمالي موارد المياه في العالم العربي ككل يصل إلى 340 مليار متر مكعب مياه سنويا منها نحو 50% منها معرض للهدر وعدم الاستفادة منها.

وأوضح أن المناطق العربية تتعرض لمخاطر التصحر بنسبة تصل إلى 30% نتيجة للهدر والخطر المائي.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية هي أكبر تحد يواجه البشرية والعالم ، وسيؤثر على الخريطة العالمية ، ويجب على العالم العمل على المضي قدما لوضع حلول وتخفيف الأضرار من التغيرات المناخية.

وأكد أنه قد نال موضوع المياه والتغيرات المناخية أهمية خاصة في قمة المناخ 26 ، وسيتم مناقشة ذلك أيضا في قمة شرم الشيخ والعمل على إيجاد الحلول لتلك التحديات.