«البيئة» و«التضامن» توقعان بروتوكولًا لدمج البُعد البيئي في العمل المجتمعي

يهدف البروتوكول لتنفيذ مشروعات صغيرة بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للقري فى الريف، بحسب وزيرة التضامن

وقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف إدماج البعد البيئي في العمل المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن البروتوكول يستهدف التعاون مع وزارة التضامن للوصول إلى القرى وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة، ومنها مشروع البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية.

وأضافت وزيرة البيئة على هامش التوقيع مساء اليوم، أننا نعمل على توصيل رسائل مهمة لخلق أجيال على وعي بالقضايا البيئية.

لافتا الى أن دمج موضوعات البيئة في قطاعات مختلف تعمل على التوعية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتسعى وزارة البيئة من تنفيذ 60 وحدة بيوجاز بإحدى قرى محافظة المنيا قبل نهاية 2020.

لافتة إلى أن المشروع لا يستغرق أكثر من 4 أشهر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مشروع البيوجاز يسعى إلى خلق فرص عمل داخل القرى الريفية، والاستفادة من الموارد الطبيعية وتوفير السماد العضوي، إضافة إلى توفير مصدر طاقة جديدة ومتجدد ومستمرة للاستهلاك المنزلى من المخلفات الزراعية.

والجدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء من خلال وزارة البيئة كمؤسسة مركزية غير هادفة للربح تهدف إلى نقل تكنولوجيا الطاقة الحيوية.

وقدمت المؤسسة الدعم الفنى والمادى لتنفيذ ما يقرب من 1300 وحدة بيوجاز منزلية وإنتاج السماد الحيوى، ما يحقق الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة والمنتجات الحيوية الأخرى من خلال إدخال نظم مبتكرة حديثة.