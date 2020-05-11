«البيئة»: ننسق مع «السياحة» و«الشباب والرياضة» للتخلص من مخلفات فنادق ومنشآت العزل

تعمل وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات على التنسيق مع الوزارات المعنية باستقبال المصريين العائدين من الخارج، حول كيفية التخلص من مخلفات منشآت العزل الصحي، وهي التعليم العالي والسياحة والشباب والرياضة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد مصدر مسئول بجهاز شئون إدارة المخلفات، أنه تم تنظيم دورات توعوية للعاملين بمنشآت العزل الصحي حول الأسلوب الأمثل لإدارة المخلفات الطبية والصلبة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه تم تعميم إرشادات عامة على تلك المنشآت، منها المدن الشبابية والمدن الجامعية والفنادق، وسرعة جمع وإعدام تلك المخلفات والتخلص الآمن منها في أقرب مدفن صحي.

وتستقبل المدن الجامعية والفنادق المصريين العائدين من الخارج لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للاطمنئان عليهم وعدم اصابتهم فيروس كورونا.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لعودة كل العالقين بالخارج، مع التأكد من توفير سبل الراحة لهم والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

وتقوم تلك المنشآت بتوفير كمامات وقفازات للوجه، وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، بالإضافة لإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار 24 ساعة يوميا.

كما توفر المدن الجامعية المبيت اللازم للأطباء المقيمين، بجانب تزويد المدن الجامعية بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، ووضع قائمة بالإرشادات الطبية الواجب اتباعها، حيث تم وضعها على أبواب الغرف من الداخل وفي الممرات بغرض التوعية، إلى جانب توفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري.

وكانت وزيرة البيئة قد أكدت التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان و التعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن .

كما تم تدريب عدد 68 شخصا من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهلية – بحيرة – اسكندرية – البحر الاحمر – قنا – بنى سويف – الاقصر – الاسماعيلية – السويس – اسوان – جنوب سيناء) على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الإدارة المستدامه للمخلفات الطبية متضمنة تداول النفايات الطبية.