شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى قمة “بيئة نظيفة” ، التى تعقد بدولة سنغافورة، وذلك نيابة عن السفير سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف الـ ٢٧ للتغيرات المناخية.

وقد أكدت وزيرة البيئة فى كلمتها على أهمية عقد هذا الحدث فى هذا التوقيت المهم الذى نسعى فيه إلى دعم التحركات الدولية لتنفيذ الالتزامات نحو قضية التغيرات المناخية والتى يجب الإسراع في تنفيذها في ظل استضافة مصر لمؤتمر الاطراف الـ ٢٧ للتغيرات المناخية، حيث يتم عقد المزيد من الاجتماعات والمؤتمرات، موضحةً أنه ليس هناك خيار آخر سوى التنفيذ الفعال والجاد لهذه الالتزامات، وذلك بعد الانتهاء الناجح من خطة عمل اتفاق باريس وبرنامج العمل في جلاسجو .

COP27

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تسعى من خلال رئاسة مؤتمر الأطراف القادم إلى تحقيق المزيد من المفاوضات الناجحة والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو والتحرك من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والعمل على تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التكيف كأولوية قصوى للدول الأفريقية والدول النامية ، وتقليل الفجوات بين الاطراف المعنية.

كما أكدت فؤاد أنه لابد من بذل مزيد من المجهودات من كافة الأطراف والشركاء المعنيين مثل جهات التمويل الدولية ، منظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والشباب من أجل التعامل مع قضية تغير المناخ الحالية والتحديات الراهنة ، حيث تعتبر قضية خفض الانبعاثات تحد كبير يتطلب تغيرا ملحوظا في التكنولوجيات المستخدمة والسلوكيات، ويتطلب التعاون بين كافة الأطراف.

وأشارت الوزيرة إلى التقرير الأخير عن التخفيف الصادر عن اللجنة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية الذى يؤكد على تزايد الانبعاثات، وعدم كفاية جهود خفض الانبعاثات من خلال المساهمات المحددة وطنياً للوصول إلى هدف الدرجتين مئوية والعمل على زيادة الجهود للوصول إلى هدف درجة ونصف ، وهو ما يتطلب تغييرا كبيرا في سياسيات الكربون في قطاع الطاقة على مستوى العالم ، مع التأكد من أن هذا التحول يتم بشكل متساو ويأخذ في الاعتبار جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

وزيرة البيئة : نهدف للوصول الى صفر كربون بحلول عام 2050

وأضافت وزيرة البيئة أن الوصول إلى هدف صفر كربون بحلول عام 2050 يتطلب منهجا مجتمعيا متكاملا وتضافر كافة الجهود لمواجهة مخاطر وتحديات تغير المناخ، الذي أصبح ضرورة قصوى وليس خيارا ، مشيرةً إلى أن مصر سوف تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف القادم على التأكيد على هذا الهدف والتأكيد على الوصول الى هدف صفر كربون.

وأوضحت الوزيرة أن الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ المصري سيقوم بالتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر من أجل تعبئة الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف والبناء على مجهودات مؤتمر الأطراف الـ ٢٦، حيث تعمل الرئاسة المصرية على تحقيق طموحات منظمات المجتمع المدني كشركاء رئيسين في هذه القمة ، داعيةً كافة الشركاء المعنيين للمشاركة الفعالة فيcop 27 والعمل على تحقيق الأهداف.