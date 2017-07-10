البيئة: ندرس آثار المشروعات القومية طوال فترة إنشائها

قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، إن وزارته تدرس الآثار البيئية للمشروعات القومية التى يتم إجرائها كتوسعة قناة السويس والعاصمة الادارية والمثلث الذهبى وغيرها أولا بأول، طوال فترات التنفيذ .

وأضاف فهمى خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة البيئة اليوم لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط، أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الآثار البيئية لتوسعة قناة السويس قبل وأثناء وبعد المشروع، وتم إرسال النسخة النهائية من الدراسة لهيئة القناة والمنظمات الدولية، مؤكداً أن ما يثار حالياً حول ارتباط مشروع قناة السويس الجديدة بظهور قناديل البحر يأتى لأغراض سياسية “الأمر الذى تصدى له جامعة قناة السويس ومعهد علوم البحار”.

وتابع أن هيئة قناة السويس أعدت أيضاً دراسة للتقييم البيئى لمشروع توسعة القناة الجديدة وتولتها شركة دار الهندسة التى نفذتها من خلال مناقصة دولية تم الإشراف عليها من قبل البنك الدولى، كما شملت مجموعة العمل المشكلة للدراسة مصريين وأجانب.

وأضاف : ساهمت جامعة القاهرة فى وضع نموذج رياضى للآثار البيئية ضمن دراسة وزارة البيئة وتولى معهد علوم البحار الرصد والتحليل، مؤكداً أنه تم اتخاذ تلك الإجراءات رغم عدم توقيع مصر على الملحق الخاص بالتقييمات البيئية فى اتفاقية برشلونة لأعالى البحار .

وتابع الوزير متسائلاً : هل التوسعة أيضاً هى السبب فى ظهور القناديل بالكويت ؟؟؟