«البيئة» : مصر دولة رائدة في إيجاد مسارات طيران آمنة للطيور المهاجرة

افتتحت قبل قليل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المؤتمر الإقليمي الذى تنظمه منظمة بيردلايف انترناشنوال وبالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بعنوان : “نحو مسارات آمنة الطيور وقطاع الطاقة”.

كما ستقدم مصر كدولة رائدة في التوفيق بين البنى التحتية للطاقة والطيور تجاربها إلى جانب العديد من البلدان الأخرى.

وقامت الوزارة بتنفيذ عدة مبادرات لحماية الطيور المهاجرة، وتنفيذ تجارب لغلق توربينات الرياح، بهدف توفير مسارات امنه للطيور المهاجرة.

وقدمت وزارة البيئة نموذج تجريبي ناجح في أهم مناطق مزارع الرياح (جبل الزيت) للحصول على مثال عملي للتخفيف من آثار مزارع الرياح – الإغلاق عند الطلب وإدارة التوربينات النشطة تطبيقات البرنامج لمزرعة الرياح التشغيلية جنبًا إلى جنب مع التخفيف من خطوط الطاقة.

ومن المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للكهرباء وبيردلايف انترناشونال، بين المهندس ناصر المهندي – الأمين العام للاتحاد العربي للكهرباء وإبراهيم خضر المدير الإقليمي لمكتب بيرد لايف الشرق الأوسط لتوقيع الاتفاقية.



إضافة الي توقيع مذكرة تفاهم بين والهيئة العربية للطاقة المتجددة وبيردلايف انترناشونال، المهندس محمد الطعاني- الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة وإبراهيم خضر المدير الإقليمي لمكتب بيرد لايف الشرق الأوسط لتوقيع الاتفاقية.

