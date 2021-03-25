«البيئة»: لا نمانع من استمتاع نزلاء فنادق «الشربتلي» بشاطئ نبق.. ولكنه لن يكون خاصا لهم

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة البيئة أخطرت المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى أنها لا تمانع من استمتاع نزلاء مشروعه الفندقى فى شرم الشيخ بشاطئ محمية نبق وأنشطة المحمية بالكامل وفقا للإجراءات والمعايير المطبقة، غير أن المشروع لن يخصص له شاطئ بالمحمية قاصر على عملائه.

وأوضحت المصادر أن الدستور جعل الشواطئ حقا مكفولا للجميع ولا يجوز قصرها على فئة محددة.

وعلّق المستثمر السعودى العام الماضى افتتاح مشروع فندقى بطاقة تزيد على 430 غرفة، تنفذه إحدى الشركات التابعة بمنطقة نبق، لحين الحصول على موافقات حق الانتفاع بشاطئ طوله كيلومتر، وعمقه 200 متر بمحمية نبق.

وانتهى الشربتلى من تنفيذ المشروع بوصفه أحد المشروعات التى تعاقدت عليها هيئة التنمية السياحية مع المستثمر، ويشمل شققاً فندقية على جزء من الأراضى المخصصة له بالمنطقة، على مساحة تصل إلى 624 ألف متر مربع، وما زال فى انتظار موافقة جهاز شئون البيئة وتحديد مقابل الانتفاع بأرض الشاطئ منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت المصادر إن أزمة المستثمر السعودى لا تقتصر على الشاطئ فقط بل تتضمن أيضا اشتراطات جهاز تنمية سيناء التى تمنعه من التصرف فى أى وحدات سياحية بالمشروع إلا بعد الحصول على موافقة من الجهاز.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ أيام، مع المستثمرين السعوديين حسن الشربتلي، وفهد الشبكشي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وأكد رئيس الوزراء فى بيان صحفى وقتها ترحيب الحكومة بجميع المستثمرين الراغبين فى التوسع بالاستثمار فى السوق المصرية، واستمرار العمل على تذليل كافة المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية بمختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد القومى ويوفر فرص العمل، مشيراً إلى أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة التى يمكن الاستفادة منها بصورة مثلى.

وأضاف البيان أن المستثمرين السعوديين عرضا خلال الاجتماع تقريراً حول الموقف الراهن للاستثمارات الخاصة بمجموعة الشربتلى السعودية فى مصر، والخطط المستقبلية لزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ضوء خبرتها الكبيرة فى العمل فى السوق المصرية.

وأكد حسن الشربتلى أنه تم استثمار نحو 2 مليار دولار خلال 15 سنة من عمل الشركة فى مصر، وأن الشركة تعمل على ضخ نحو 2.5 مليار دولار فى السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن السنة التى عانى فيها العالم من جائحة كورونا، نجحت المجموعة فى توقيع عقود عدد من المشروعات، منها مشروع بقيمة 500 مليون دولار، كما تستعد لتوقيع عقد آخر بـقيمة 150 مليون دولار، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها. وكان «الشربتلى» قد تعاقد على استغلال 7.5 مليون متر مربع فى مركز نبق السياحى، لا تطل على مساحات مائية، لكن مجلس الوزراء حلّ هذه المشكلة باختيار شاطئ للمشروع، بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يكون مقابل حق الانتفاع وفقًا للأسعار المحددة 2005 وليس بالأسعار الجارية فى 2015