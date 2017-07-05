البيئة : قناة السويس الجديدة بريئة من القناديل

أكد الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجى، والخبير الدولى فى الكائنات البحرية، أن القناديل البحرية سترحل عن السواحل المصرية قريبا، مشيرا إلى أنها موجودة فى مصر منذ الثمانينيات وليس بسبب قناة السويس الجديدة .

وقال – خلال لقائه ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامى عمرو أديب مساء أمس الأربعاء، إن الغرب يروج لأن القناة الجديدة هى السبب فى ظهور القناديل، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق ، مؤكدا أن الغرب كاره للقناة الجديدة لأن من حفرها مصريون .