البيئة: قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بالبرلمان

سمر السيدقال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى "التنمية الزراعية" و"التنم



سمر السيد

قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية على وشك الانتهاء بمجلس النواب، وأوضح أن إقراره يترتب عليه إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن هذا التشريع سيحل المشكلات القائمة بين الجهات المختلفة كالمحافظات وهيئتى “التنمية الزراعية” و”التنمية السياحية”.

وأضاف فى احتفالية يوم الوفاء التى نظمتها وزارة البيئة اليوم لتكريم العاملين فى منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن حرق قش الأرز، أن بداية العام المقبل ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لتطوير محمية الغابة المتحجرة التى تم الإعلان عن أنه تم بيعها أو السماح بنهبها، لافتاً إلى أنه اجتمع مع وزير التنمية المحلية اليوم بخصوص خطة تطوير عدد من المحميات.

وأضاف فهمى أن الوزارة لديها برامج حالية لتطوير محمية سانت كاترين و4 محميات أخرى بجنوب سيناء ووادى الريان، مشيراً إلى أنه لا تزال أمام الوزارة تحديات جسام فى المحافظة على نهر النيل والبيئة البحرية والتنوع البيولوجى وتلوث الهواء والمخلفات البلدية وهذه هى أولوياتها فى الفترة المقبلة.