البيئة : عرض بالمظلات على ضفاف النيل للترويج لحملة «اتحضر للأخضر»

“اتحضر للأخضر” في سماء مصر على ضفاف النيل
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم حملة رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر” ورعاية وزارة البيئة لعرض بالمظلات علي ضفاف النيل للترويج للحملة بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات.
وقامت نسور “سكاي ون” بعمل العرض بهدف رفع ونشر الوعى البيئي لدى فئات وشرائح المجتمع للتوعية بمختلف القضايا البيئية للعمل علي تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وتأتي تلك الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي وحرصاً من الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة علي التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والاتحادات الرياضية في نشر ثقافة الوعي البيئي والحفاظ على البيئة لتحقيق الهدف الإستراتيجي لوزارة البيئة وفق خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.
وتم تنفيذ الحملة تحت رعاية وزارة البيئة إيماناً بدور كل فرد ومؤسسة بالعمل علي النهوض بالوضع البيئي بمصر لما تحمله من مسئولية مشتركة تجاه وطننا.