البيئة: ضبط 8 تماسيح و4 نسانيس بحملة على محلات بيع الحيوانات

تنفيذ خطة شاملة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تعتمد على عدة محاور أبرزها تتبع عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالمخالفة للقانون بحسب وزارة البيئة.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة ستشن العديد من الحملات المفاجأة للتصدي لعمليات الإتجار غير المشروع بالحياة البرية للحفاط على ثروات مصر الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي من خلال الاعتماد على أساليب غير تقليدية، للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وشنت وزارة البيئة -أمس- حملة مكبرة للتفتيش على محلات بيع الحيوانات البرية في نطاق حي الهرم بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن ضبط 20 حيوانًا بريًا تمثل عددهم 8 تماسيح و5 سلاحف و2فزان ذهبى، إضافة إلى 4 نسناس عبلنج و1 عقاب أمبراكور، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضافت وزارة البيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، والتحفظ علي المضبوطات، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة، ويتم تسليم الحيوانات إلى الحديقة.

الحملة تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

البيئة: تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الإتجار فى الحيوانات

وتسعي وزارة البيئة بشن العديد من الحملات لتنفيذ القوانين المنظمة لعمليات الإتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية بمنع الإتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وتهدف الحملة إلى التعريف بالأنواع البرية المهددة بالإنقراض ودورها فى الحفاظ على التوازن البيئى، وقيمتها البيولوحية التى لا تقدر بثمن، علاوة على التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأضافت أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تعتمد على عدة محاور، أبرزها تتبع عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالمخالفة لقانون البيئة، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية مستمرة تستهدف كافة فئات المجتمع.