«البيئة»: زراعة 1.3 مليون شجرة بنهاية يونيو 2023 ضمن المبادرة الرئاسية

تعتزم وزارة البيئة الانتهاء من زراعة 905 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وذلك بنهاية يونيو 2023 وفق مخطط المرحلة الأولى للمبادرة، إذ تستهدف إجمالي 1.3 مليون شجرة خلال عامي 2022 و2023 لتحسين نوعية الهواء وتشجير المناطق الأكثر تلوثاُ وزيادة حجم المسطحات الخضراء.

مبادرة 100 مليون شجرة

وأضافت وزارة البيئة في تقرير حديث وصل “المال”، أن الوزارة نجحت فى زراعة 395 ألف شجرة فى 2022 كمرحلة أولى للمبادرة الرئاسية، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع دعم قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 222 ألف شجرة بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والوادى الجديد.

وذكر التقرير، أن الوزارة نجحت فى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدانا، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء في إطار مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP 27 الماضي.

تشجير المناطق الأكثر تلوثاً

وتابع أنه تم تشجير حى طرة ضمن برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا، حيث تم الانتهاء من زراعة عدد 3 آلاف شجرة، اضافة الى زراعة 17 ألف شجرة بطريق وادى النطرون العلمين وبعض أجزاء بالحزام الشجري بالطريق الدائرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

كما تم تقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الاهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والأديرة بجميع أنحاء الجمهورية بعدد 70000 شجرة.