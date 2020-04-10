البيئة : رفع 46 ألف طن مخلفات فى أسبوع وفحص 404 منشآت طبية

وتهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين إلى جانب الإلتزام باجراءات الوقايةو الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة

قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة فى أسبوع برفع ما يقرب من ٤٦٦١٧ طن مخلفات والتخلص الآمن منها بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج (كفر الشيخ – أسيوط – قنا – الغربية)، وتمت توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم، وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، وقامت فرق ولجان الوزارة من الفروع الإقليمية وادارة التفتيش البيئي خلال هذا الأسبوع بالمرور على ٢٦٨ منشأة طبية بعدد من المحافظات شملت مستشفيات ومراكز ومعامل طبية ليصبح اجمالى المنشأت الطبية التى تم المرور عليها ٤٠٤ منشأة ، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشأت أولا بأول وعدم تكدسها.

والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشآت الصحية بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم ، ويتم متابعة تلافى أي ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية .

كما قام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتكثيف أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور بشكل يومي على مقالب القطامية، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى، وشبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية.

وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمدفن العبور للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة ووجهت بالتعامل الصحى مع المخلفات الواردة للمدفن أولا بأول لضمان عدم حدوث أي اشتعالات ذاتية مستقبلا، كما قامت بجولة تفقدت خلالها أحد مواقع تجميع المخلفات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ووجهت بضرورة رفع التراكمات الموجودة بالموقع خلال أسبوع و التخلص الآمن من هذه المخلفات.

ووجهت وزيرة البيئة بتخصيص خلية دفن لمخلفات قرية المعتمدية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى والتي تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها،

يأتي ذلك ضمن المتابعة الميدانية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الطبية والحد من بؤر التلوث.

وقامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم ادارة المخلفات بمتابعة مستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، حيث تم رصد ٤١٥ نقطة تراكمات لمخلفات فى إطار الرصد والمتابعة لعدد من أحياء القاهرة تشمل المعادى وطرة وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج، كما تم رصد ٤١ نقطة تراكمات لمخلفات فى إطار المتابعة والرصد لعدد من أحياء الجيزة والتى تشمل الدقى والعجوزة والهرم والجنوب، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لإزالة التراكمات المرصودة والتي تم التعامل معها على الفور.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين الإاتزام بإجراءات الوقاية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين حيث قامت بنشر عدد من الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضرورة إلقائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى .

وجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الاإترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول “في خدمتك” أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .