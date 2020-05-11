«البيئة»: رفع 224 ألف طن مخلفات ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية

وذلك لدعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا بشأن متابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن والتى ترتكز على 4 محاور رئيسية وهى دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أوضحت ياسمين فؤاد أنه تم المرور خلال تلك الفترة على عدد ( 1537 ) منشأه طبية لمتابعة منظومة ادارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ويتم ذلك من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافى الملاحظات. وذلك بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديرى المستشفيات الجامعية .

وأكدت فؤاد التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للنفايات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن ، كما تم تدريب عدد 68 متدرب من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهليه – بحيرة – اسكندريه – البحر احمر – قنا – بنى سويف – الاقصر – الاسماعليه – السويس – اسوان – جنوب سيناء)على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الادارة المستدامه للمخلفات الطبية متضمنه تداول النفايات الطبية.

وأضافت وزيرة البيئة انه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستسفيات الجامعية والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وادخالها بياناتها على الموقع الالكترونى الذى اطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية .

وفيما يخص محور منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، أوضحت الوزيرة أنه تم تكثيف الأعمال للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، حيث تم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وتبين استقرار الأوضاع ووجود عمليات التغطية.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإرسال إرشادات خاصة لمنظومة النظافة تضم التعامل مع عمال النظافة والمعدات ونظافة الشوارع، مشيرة إلى تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات ( قنا – أسيوط – كفرالشيخ – الغربية ) حيث تم رفع ما يقرب من 224881 طن مخلفات بلدية صلبة والتخلص الأمن منها.

كما قامت وحد الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وادارة المخلفات خلال تلك الفترة برصد ومتابعة لبعض أحياء المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية بالقاهرة (متمثلة في أحياء المعادي وطره وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج) وذلك للتأكيد على رفع المخلفات أولاً بأول حيث تم رصد عدد 1241 نقطة وتم التعامل معها .

وتم رصد عدد من أحياء محافظة الجيزة حيث يتم العمل في عدد 4 أحياء من خلال فرق الرصد والمتابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات و تم رصد عدد 324 نقطة وتم التعامل معها، بالاضافة الى التنسيق مع المحافظات لإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال القرى التى تم عزلها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الامن من المخلفات الصلبه الناتجة عن هذة القرى حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة منعاً لإنتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات .

وفيما يخص التوعية البيئية، أكدت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي “اتحضر للأخضر” على توعية المواطنين بعدد من السلوكيات التي من شأنها دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس وهي ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، والتوعية بكيفية التخلص الآمن من الكمامات والقفازات لضمان عدم انتشار الفيروس، وتوعية عمال النظافة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات. وكذا استخدام كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وفى التليفزيون لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.