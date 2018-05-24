البيئة: رفع تراكمات أبو خريطة أخطر مقلب مخلفات عشوائي بمصر

المال- خاص أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه تم رفع التراكمات بمقلب أبو خريطة بطريقة احترافية وبشكل مخطط بعناية لضمان عدم حدوث أي مشكلات ناتجة عن تسريب جيوب غاز الميثان التي تكون موجودة في مثل تلك التراكمات الضخمة من المخلفات.جاء ذلك وفق بيان للوزارة عقب الجولة التفقدية للدكتور خالد فهم

المال- خاص

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه تم رفع التراكمات بمقلب أبو خريطة بطريقة احترافية وبشكل مخطط بعناية لضمان عدم حدوث أي مشكلات ناتجة عن تسريب جيوب غاز الميثان التي تكون موجودة في مثل تلك التراكمات الضخمة من المخلفات.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة عقب الجولة التفقدية للدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، حيث شهدا انتهاء أعمال رفع التراكمات بمقلب أبو خريطة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية بشكل نهائي، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

يذكر أن مقلب أبو خريطة بشبين الكوم كان من المشاكل المزمنة التي يعاني منها سكان حي غرب شبين الكوم منذ أكثر من ٣٠ عامًا دون إيجاد أي حلول فعلية لنقله والقضاء على ما يسببه من أضرار ومشاكل بيئية على حياة المواطنين

وكان يعد أحد أكبر مقالب المخلفات العشوائية الموجودة في مصر، حيث بلغ ارتفاعه قبل البدء في تنفيذ عمليات النقل من ٢٠ إلى ٢٥ مترًا على مساحة ٥ أفدنة وبحجم قمامة يصل إلى ٣٠٠ ألف طن.

وأضاف الوزير خالد فهمي، أن ما تم إنجازه في هذا المقلب ناتج عن الخبرة التي تم اكتسابها خلال العمل مع الهيئة العربية للتصنيع في رفع التراكمات التاريخية بمحافظة الإسكندرية

وأوضح أن حجم العمل الذي تم داخل موقع مقلب أبو خريطة كبير وبتكلفة عالية ، حيث تم نقل ما يقرب من ٤٦٠٠ نقلة من المخلفات إلى المدفن الصحي بكفر داود-الخطاطبة بمركز السادات خلال ٤٠ يومًا فقط.

وأشار فهمي إلى أنه سيتم استكمال أعمال إزالة تراكمات المخلفات بمحافظة المنوفية بالانتقال للعمل بمقلب منوف بنفس الآلات والمعدات الحالية والخبرة التي شهد لها الجميع بالنجاح حتى يتم الانتهاء من حل مشكلة المخلفات بالمحافظة

وأكد أنه لن يتم إعطاء الفرصة مرة أخرى لتراكم المخلفات بموقع المقلب لحين الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير المخلفات من خلال تشديد الرقابة مع تأكيده على ضرورة قيام المواطنين بدورهم في الإبلاغ عن أي محاولة لإلقاء المخلفات حيث سيتم التعامل معها بحزم ووفقًا للقانون.

واستعرض الوزير بعض ملامح الخطة الجديدة لإدارة المخلفات في الفترة المقبلة والذي سيتم العمل بها بالتوازي بمحافظات الدقهلية ودمياط والجيزة والقاهرة ومحافظات الوجه البحري لحل مشكلة المخلفات من خلال مخطط متكامل سيتم تنفيذه مع بداية السنة المالية الجديدة بعد ما تم الاتفاق عليه مع وزير التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء حيث تم تخصيص جانب من موازنة السنة المالية الجديدة للتخلص من ٢٠ مقلبًا عشوائيًا بمصر

وقال إن وزارة البيئة قامت بإعداد الدراسات والإشراف الفني على العمليات والمساهمة ب ٥٠٪؜ من التكلفة وقامت المحافظة بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ النقل والدفن الصحي كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين الجهات المشاركة وتوفير ٥٠٪؜ من التمويل.

وأوضح فهمي أنه سيتم العمل على توجيه نقل كل المخلفات الناتجة عن محافظة القاهرة إلى مقلبي ١٥ مايو وصحراء بلبيس وجاري إنشاء خليتين لاستيعاب المخلفات الناتجة، وذلك لحين الانتهاء من كافة المصانع المستهدف بناءها لتدوير المخلفات.

وأوضح أن وزارة البيئة قدمت الدعم الفني والمالي للمحافظات، ولكن الدور المحوري في تلك العملية يبقى بيد المحافظة والمحليات للمحافظة على ما يتم من إنجازات، مشيرًا إلى أن ما حدث في مقلب أبو خريطة إنجاز يمكن تكراره في أكثر من مقلب على مستوى الجمهورية حتى يتم القضاء على مشكلة المقالب العشوائية.

وأكد أن المستقبل يحمل الأفضل للمواطن حيث يتم العمل على حل العديد من المشاكل المتراكمة على أرض الواقع، قائلًا “نمتلك الخطط والرؤى لحل تلك المشكلات بتعاون وتضامن كافة الأطراف، وما يضمن نجاحها اقتناع المواطن بدوره في المنظومة الجديدة”، مشدداً على دور الإعلام كوسيلة هامة في نشر الوعي البيئي.

من جانبه، أشاد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة في إزالة ورفع التراكمات بمقلب أبو خريطة حيث وجه الشكر لفريق العمل وخاصة الهيئة العربية للتصنيع والتي عملت على مدار اليوم منذ ١٤ أبريل الماضي والذي أدى إلى إنجاز مهمة رفع التراكمات بالمقلب قبل الموعد المحدد.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن عملية نقل تراكمات مقلب أبو خريطة إلى المدفن الصحي بطريق كفر داود-الخطاطبة بمركز السادات تمت بطريقة مثالية حيث قدمت نموذجًا يمكن إتباعه في مواجهة مثل تلك المشكلات، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة نقل المعدات المستخدمة لمقلب منوف واستغلالها في رفع التراكمات به، كما سيتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات حيث تم اعتماد الموارد المالية ودراسة أفضل العروض لإنشاء المصنع بالتعاون مع وزارة البيئة حيث من المقرر استيعاب حوالي ٥٠٠ طن من المخلفات والمساهمة في توفر العديد من فرص عمل لأهالي المنطقة.

وطالب الجندي أهالي المنطقة بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه لحين الانتهاء من إنشاء المصنع حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

وتضمنت الجولة تفقد أوضاع المدفن الصحي بكفر داود-الخطاطبة بمركز بالسادات لمتابعة آخر ما تم به من أعمال بعد الانتهاء من نقل تراكمات مقلب أبو خريطة إليه.

كما اختتما الدكتور خالد فهمي واللواء أبو بكر الجندي جولتهما بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمقلب والمدفن على جهودهم المبذولة لإنجاز أعمال رفع التراكمات وفق الخطة المحددة.

جدير بالذكر أن أعمال رفع القمامة والمخلفات من المقلب قد بدأت في 14 أبريل الماضي، وقامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية بإعداد الدراسات الاقتصادية والبيئية لنقل محتويات المقلب وإنشاء مصنع تدوير في ذات المكان.

