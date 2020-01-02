«البيئة»: ربط مداخن محطة كهرباء البرلس بمنظومة الرصد الإلكترونى للحد من التلوث

يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية ارتفع الى 69 منشأة على مستوى الجمهورية تمثل 298 مدخنه.



اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لإنبعاثات عدد (٨) مداخن بمحطة كهرباء البرلس المركبة بمنطقة برج البرلس بكفر الشيخ، ضمن مخطط خفض التلوث الصناعي.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، ان هذه الجهود تأتى فى اطار جهود العاملين بالوزارة بجهازيها لإحكام السيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.

وتعد تلك المحطة نموذجا مطابقا لمحطتي كهرباء العاصمة الادارية الجديدة ومحطة كهرباء غياضة بمحافظة بني سويف وهم أكبر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط.

وقد تم رصد كلا من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق) ،كما تم مراجعة مدي القياس الخاص بأجهزة الرصد ومقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وتبين أنها متطابقة.



ويأتى ذلك تفعيلا للتعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والكهرباء للحفاظ على البيئة الهوائية ، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة.



يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية ارتفع الى 69 منشأة على مستوى الجمهورية تمثل 298 مدخنه.