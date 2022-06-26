«البيئة» : ربط مداخن كهرباء محطتى غرب أسيوط وعتاقة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لعدد (8) وحدات بعدد (16) مدخنة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة، وأيضاً الانتهاء من ربط مداخن محطة كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات لعدد (4) وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية بعدد(4) مداخن . حيث تم رصد كل من اكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية.

وأكدت وزيرة البيئة على استمرار بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وذلك في إطار إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية. مشيرة انه بهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط عدد (3) منشآت بعدد ( 33 ) مدخنة ، ووصل عدد المنشآت التى تم ربطها فى محافظة السويس إلى (16)منشأة بعدد (66) مدخنة

ربط مصنع ليسيكو مصر

وفى سياق متصل فقد تم الانتهاء من ربط مصنع ليسيكو مصر بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات لعدد (1) مدخنة وهي مدخنة المجفف، حيث يتم رصد كل من الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، وبهذا فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة الإسكندرية عدد (18) منشآة بعدد (82) مدخنة.

ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية عدد (88) منشأة تمثل 438 مدخنة على مستوى الجمهورية ، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.