استثمار

البيئة دورات تدريبية لتعظيم الاستفادة من تدويرالمخلفات الزراعية

ضمن استراتيجية تدوير المخلفات الزراعية واستغلالها
عصام عميرة 12:41 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 12:41 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات عدد من الدورات التدريبية في مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعى البيئى وتقديم الدعم الفنى لمؤسسات المجتمع المدنى والشباب، إذ تم تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ببنى سويف على مدار يومين فى مجال عمل كومات السماد العضوى (الكمبوست) وكيفية تجهيز الاعلاف غير التقليدية لرفع القيمة الغذائية للمتبقيات الزراعية لاستخدامها كاعلاف لتغذية الحيوانات لتقليل الفجوة العلفية.

كما قام الجهاز بتنفيذ ورشة عمل استمرت على مدار ثلاثة ايام لتدريب الشباب فى مجال اعادة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع (مؤسسة الطبيعة والعلم) بمدينة العبور ، حيث تم تدريب الشباب العاملين بالمؤسسة ضمن مشروع تشغيل الشباب فى اعادة تدوير المخلفات الزراعية بالعبور ، والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تقوم بتفيذه المؤسسة.

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ويهدف التدريب الى اعداد كوادر من داخل المؤسسة قادرة على التواصل مع المجتمع المحلى ونقل مفهوم الزراعة النظيفة وكيفية تطبيقها ونقل ما يتلقونه من خبرات للمزارعين فى محيط تواجدهم، وايجاد فرص عمل خضراء .

كما تضمنت الدورات التعريف بالطرق المختلفة لادارة المتبقيات الزراعية للاستفادة الاقتصادية والبيئية منها وتوضيخ مخاطر الحرق، وشرح عملى وافى لكيفية عمل واستخدام وتوزيع السماد العضوي لتقليل استخدام الاسمدة الكيماوية، وايضا طريقة إنتاج عيش الغراب بأقل تكلفة، والاستفادة الكاملة من قش الأرز وحطب الذرة في تغذية الحيوانات.

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الجدير بالذكر ان وزارة البيئة تقوم بدعم العديد من المشروعات القائمة على الاستفادة من الموارد الطبيعية كزراعة الأسطح وانتاج عيش الغراب، وهي مشروعات لا تحتاج لجهد أو أموال كثيرة، وكذلك المشروعات القائمة على تدوير المخلفات بأنواعها.

كما قامت الوزارة بدعم الشباب من خلال برنامج “تروس” لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات في مجال الفرز والجمع والتدوير، وتقديم الأدوات والاستشارات اللازمة لتطوير خطط النمو وتنفيذها في أنشطتها اليومية، كما يعمل البرنامج على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الاستراتيجية والحصول على تمويل.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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