البيئة: جمع 2.6 مليون طن قش أرز وإعادة تدويرها خلال 2019

أفادت وزارة البيئة أنه تم تجميع وكبس 2.6 مليون طن قش الأرز من خلال الأهالي والمتعهدين الذين يعملون تحت إشراف الوزارة، عن طريق توفير الدعم المالي والدعم بالمعدات، والذي بلغ 98% من إجمالي القش المتولد من المساحة المنزرعة.

خلق 20 ألف فرصة عمل من خلال منظومة قش الأرز

وذكرت وزارة البيئة فى تقرير حصاد لأبرز أعمالها في 2019، أن مشروع جمع قش الأرز ساهم فى خلق ما يقرب من 20600 فرصة عمل (7600 فرصة عمل مباشرة، و13000 فرصة عمل غير مباشرة) بمواقع الجمع من خلال المتعهدين.

فتح 759 موقعا لتجميع قش الأرز

وأضافت وزارة البيئة، أن ذلك بخلاف فرص العمل الأخرى التي توفرت من خلال تجميعات الأهالي من خلال فتح عدد (759) موقعا لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، مما ترتب عليه توفير المعدات والعمالة اللازمة للسيطرة على الاشتعالات الذاتية بالمقالب الرئيسية بالقاهرة، وتخصيص محاور للمرور اليومي على المقالب للتعامل مع أي اشتعالات.

وتابعت، أنه تم عقد 1907 ندوات للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز وإعادة تدويره، وجهود الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية، بنسبة زيادة تجاوزت 27% مقارنة بالعام الماضي.

‌تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي فى 2019

كما بدأت وزارة البيئة خلال عام 2019 في إجراءات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى، نتيجة الأضرار الناجمة عن استخدام الطرق التقليدية لصناعة الفحم النباتي وما يتبعها من مشكلات بيئية وصحية واقتصادية، وذلك وفقا لاستخدام تكنولوجيا الاستدامة البيئية.

وقامت الوزارة بالمرور على (4881) منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة (مسابك – مكامير فحم – مصانع طوب – فواخير) طبقاً للاشتراطات البيئية، ومتابعة قرارات المحافظين بالغلق أثناء فترة الخريف لبعض المنشآت الملوثة للبيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووافقت الوزارة على عدد (2) نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي ليصل إجمالي عدد النماذج التي تمت الموافقة عليها إلى (10) نماذج متوافقة من الناحية البيئية طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج إنتاج الفحم النباتي.

كما تم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد (38) نموذجا مطورا تم الانتهاء من تركيبها والإنتاج الفعلي منهم ليصل إجمالي عدد النماذج المطورة (165) نموذج مطور، بالإضافة إلى عدد (7) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

تصدير 24 ألف طن فحم نباتي

وتم إجراءات الموافقة على تصدير ما يزيد عن (24 ألف طن) فحم نباتي لكل من ثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية وفقاً لتقارير متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية التي ترد من لجان المحافظات خلال الفترة الأخيرة، لتصل إجمالي الكمية المصدرة إلى ما يزيد عن (75 ألف طن) فحم نباتي.

وطورت الوزارة آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بينها وبين التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير .