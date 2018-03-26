البيئة توقع مع البنك الأهلى اتفاقية لصرف منحة التحكم فى التلوث الصناعى

سمر السيدوقع وزير البيئة خالد فهمى صباح اليوم الاثنين، مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى اتفاقية خدمات البنك الرائد التى سيقوم من خلالها البنك بصرف المنحة المخصصة للموردين والمستفيدين من المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بناًءً على الموا

سمر السيد

وقع وزير البيئة خالد فهمى صباح اليوم الاثنين، مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى اتفاقية خدمات البنك الرائد التى سيقوم من خلالها البنك بصرف المنحة المخصصة للموردين والمستفيدين من المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بناًءً على الموافقة الفنية لجهاز شئون البيئة.

يشار إلى أن وزارة البيئة تنفذ حالياً المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعي والبالغ إجمالى تمويله 145 مليون يورو بما يوازى 3.2 مليار جنيه والذى يستهدف أنشطة مختارة من كافة القطاعات الصناعية الغير متوافقة بيئياً لدعمها فنياً أو مادياً لتصبح متوافقة مع القوانين والتشريعات البيئية .

ومن المقرر أن يقوم البنك الاهلى من خلال مراحل تنفيذ المشروع بصرف المنحة المخصصة للموردين أو المستفيدين بناء على الموافقة الفنية من جهاز شئون البيئة وإدارة الضمانات الكافية من المستخدمين النهائيين عند الدفع مقدماً للمشاركة فى تمويل المشروعات المقترحة وإعداد التقارير الخاصة بالاستفادة من التمويل المتاح وتخصيص مراجع من جهة خارجية للفحص السنوي للتمويل المتاح لضمان الإدارة السليمة وفقاً للشروط المرجعية الخاصة ببنك التعمير الألمانى الخاصة بالمراجعات المالية .

كما سيقوم البنك الأهلى بنشر مبدأ تحويل الاستثمار فى برامج حماية البيئة من خلال إشراك عدد من البنوك الأخرى وضمان سداد قيمة المنحة فى حال عدم الوصول لأهداف التوافق البيئى والالتزام بالمعايير البيئية من جانب الشركات المستفيدة.

يشار إلى أن بنك التعمير الألمانى قدم تمويل بقيمة 15.44 مليون يورو بما يعادل 338 مليون جنيه تقريباً لصالح الدعم الفنى اللازم للصناعة .

ويساهم فى تنفيذ وتمويل هذا المشروع إلى جانب وزارة البيئة وبنك التعمير الألمانى عدد من الجهات المممولة وهى بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتستهدف المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى تحفيز الشركات الصناعية القائمة والمسجلة بجميع القطاعات المختلفة والغير متوافقة مع القوانين البيئية للمشاركة بالمشروع بصرف النظر عن موقع وحجم والوضع القانونى والملكية الخاصة بكل شركة كما يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فيه والاستفادة منه.