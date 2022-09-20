«البيئة»: توفيق أوضاع 5 شركات تكييف بتكلفة 12 مليون دولار

قال الدكتورعزت لويس رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة إنه جار تنفيذ مشروع لتوفيق أوضاع 5 شركات صناعية فى مجال التكييفات تشمل «توشيبا العربى» و«فريش» و« يونيون إير» و« باور» و«ميراكو» بتكلفة 12 مليون دولار مقدمة كمنحة من صندوق «مونتريال» متعدد الأطراف التابع للأمم المتحدة.

وأضاف عزت فى تصريح لـ«المال» أن المشروع يهدف إلى التخلص من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة فى صناعة المكيفات، متوقعا الانتهاء منه فى يناير المقبل ضمن مخطط الوحدة لتوفيق أوضاع العديد من الشركات الصناعية لحماية المناخ.

وأكد أنه جار استكمال مشروعات أخرى لتوفيق أوضاع عدد من شركات صناعة فوم العزل الحرارى للسخانات بينها «كريازى» و«إلكتروستار» من خلال الدعم الفنى والمالى المستمرين من صندوق «مونتريال».

علي صعيد آخر، كشف أن الوحدة تعمل على مشروع آخر يضم 7 شركات صناعية فى مجال فوم العزل الحرارى للثلاجات وهى «فريش» و«إليكتروستار» و«تريديكو» و«سيلتال» و«أوشن» و«بهجت» و«إفريست»، بهدف استبدال المواد التي تسهم فى تآكل طبقة تآكل طبقة الأوزون بأخرى نظيفة بالتعاون مع الأمم المتحدة أيضاً.

وأكد أن البرامج التى تقدمها الوحدة ساهمت فى خفض انبعاثات تصل إلى 18 مليون طن سنويا من ثانى أكسيد الكربون ضمن جهود مصر للحد من التلوث، كاشفا أنه جار الإعداد لعرض البرنامج المصرى فى مؤتمر المناخ المقبل «cop 27 » كنموذج ناجح فى حماية طبقة الأوزون.

وأكد أن العمل مستمر لتوفير الخبراء والفنيين لدعم القطاع الصناعى فى التحول للعمل بالمواد الصديقة للبيئة بدلا من نظيرتها المضرة بالأوزون، إذ تم تنفيذ أكثر من 6 دورات تدريبية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لإحكام الرقابة الخارجية والداخلية على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال.

وتابع إن وحدة الأوزون بالوزارة تعمل على التنسيق مع غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والاتحاد العام للغرف التجارية، للتواصل مع جميع الشركات الصناعية فى مجال حماية البيئة.