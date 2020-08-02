«البيئة» توضح حقيقة قيام مجموعة من الشباب بقتل دولفين على أحد السواحل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن كافة التحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة تؤكد أن الصور المتداولة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لقتل مجموعة من الشباب لدولفين صغير بالسواحل المصرية هو أمر عار تماما من الصحة، مشددة على أن الصور المتداولة تشير إلى احد السواحل بدول المغرب العربى وليست بأى من السواحل المصرية.

وكان عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قد تناولت عدد من الاخبار والفيديوهات والصور المغلوطة عن رصد قتل دولفين من قبل عدد من الشباب زاعمين انها باحد السواحل المصرية بالمغالطة للواقع وللمؤشرات و التحليل العلمى للصور و التى تشير إلى أحد سواحل دول المغرب العربى وليس مصر .

وفور تداول الصور أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بالتحقق من الصور و الحادثه المتداولة حيث اثبت التحليل العلمي انها بساحل احد دول المغرب العربى و ان الدولفين الظاهر فى الصور والفيديو من نوع common dolphin وهو من الانواع واسعة الإنتشار بالبحر المتوسط كما اكدت المتابعه الى انه تم اعادة اطلاق الدولفين مرة اخرى لبيئته الطبيعية و لم يتم قتله كما هو متداول .

و تهيب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و رئيس المؤتمر cop 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي بشباب العالم بتقدير قيمة التنوع البيولوجى و اهميته والتى تتخطى حدود الدول لانه اساس وجودنا و استمرار الحياة على كوكب الارض و الذى يفرض علينا جميعا و خاصة الشباب لانهم امل الغد بالمشاركة فى حمايته لضمان حياة افضل بالمستقبل و مشددة على اننا قادرين معا على حماية التنوع البيولوجى .