البيئة توافق على طاحونة فحم القومية للأسمنت

- والأخيرة تبدأ تطوير مصنع "الطوب الليكا" ذاتيًاأحمد عليوافقت وزارة البيئة على تحول شركة "القومية للأسمنت" إلى الفحم في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أفران مصانع الأسمنت بالشركة.وعلمت "المال" من مصادر وثيقة الصلة أن "وزارة البيئة" اشترطت على شركة "القومية للأسمنت" اتباع معايير النظافة في بيئة ال

– والأخيرة تبدأ تطوير مصنع “الطوب الليكا” ذاتيًا

أحمد علي



وافقت وزارة البيئة على تحول شركة “القومية للأسمنت” إلى الفحم في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أفران مصانع الأسمنت بالشركة.

وعلمت “المال” من مصادر وثيقة الصلة أن “وزارة البيئة” اشترطت على شركة “القومية للأسمنت” اتباع معايير النظافة في بيئة العمل بموقع “طواحين الفحم” المحتمل شراؤها.

وأضافت المصادر أن “القومية للأسمنت” اتفقت مع شركة “NLS” المتخصصة في إدارة مصانع الأسمنت، في تحمل تكلفة تهيئة بيئة العمل بما يتلائم مع معايير ومتطلبات وزارة البيئة.

ورجحت المصادر أن تستغرق “القومية للأسمنت” نحو 15 – 18 شهرا للانتهاء من تركيب وتشغيل طاحونة الفحم، متوقعة أن تتخطى تكلفة شراء طاحونتين فحم لـ 700 مليون جنيه.

يُذكر أن “المال” قد نشرت مسبقًا أن “القومية للأسمنت” تتجه نحو التخارج الكلي وبيع حصصها بشركتي “النهضة” و”السويس” للأسمنت، وتوجيه حصيلة البيع لتمويل عملية شراء وتركيب الطواحين الجديدة.

وكانت الجمعية العمومية لشركة القومية للأسمنت ببيع حصة الأخيرة في كل من النهضة للأسمنت والبالغة 30% وشركة السويس للأسمنت البالغة 2%.

يذكر أن القومية للأسمنت خسرت العام المالى الماضى نحو مليار جنيه، مما ترتب عليه لجوء الشركة إلى وقف تشغيل فرنى 3 و4 للحد من الخسائر.

تأسست الشركة عام 1956، وتعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 95%، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والاتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات الليكا وجميع أنواع الطوب وكذلك جميع المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة.