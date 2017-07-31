البيئة توافق على دراسة لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة

المال ـ خاص:

وافقت وزارة البيئة على دراسة بشأن اقامة مشروع مجمع صناعى لإنتاج الأسمده الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية الاقتصادية بالعين السخنة باسم شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 والقرار رقم 618 لسنة 2017.

وتضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بخريطة توزيع الانشطة الموضح بها موقع المشروع والانشطة المجاورة مع مراعاة عدم اضافة انشطة جديدة لاتتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلا،مع الالتزام بأن تتكون وحدة التصدير بالرصيف البحرى القائم المخصص للشركة من عدد (2) منظومة لاستقبال السيارات المحملة بالسماد الصلب وعدد (2) مظلات مزوده بمعدات اتوماتيكية لتوزيع وتسوية السماد داخل المظلات وعدد( ا ) منظومة للحفاظ على نوعية الهواء تتكون من 9 فلاتر لتنقية الهواء.



واشترطت الوزارة الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الزراعة على انواع الاسمدة الزراعية التى سيتم انتاجها ،وان يتم اقامة المشروع باحدث تكنولوجيا متاحة فى مجال صناعة الاسمدة، وكذلك الاقتصار على استخدام الكهرباء كمصدر للطاقة والغاز الطبيعى كوقود بالغلايات ووحدات التشغيل والسولار كوقود للشاحنات واللوادر، وتركيب المداخن اللازمة وتزويد جميع خطوط الانتاج بوحدات غسيل ومعالجة الغازات وايضا استخدام نظام تجميع الاتربة المحملة مع الهواء الخارج للحد من الانبعاثات الغازية والاتربة الناتجه مع تركيب منظومة للحفاظ على نوعية الهواء.



واشترطت الوزارة الالتزام بالحصول على الكميات المطلوبة من خام الفوسفات من الشركات والمناجم الحاصلة على الموافقة البيئية والالتزام بالمسح الاشعاعى الدورى لخام الفوسفات للتأكد من مستويات الاشعاع بها واخطار الجهات المسئولة والمنوط بها للتعامل مع المواد المشعة فى حالة تجاوزها للحدود المسموح بها، وكذلك الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى وعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل بيئة العمل والأ تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها مع الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين.



كما اشترطت الوزارة ضرورة الالتزام بالتخزين الامن للمواد الخام والكيماويات المستخدمة وكذلك الالتزام بإشتراطات الامان والسلامة فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل ومواجهة حالات الطوارئ، وكذا الادارة السليمة للمخلفات الخطرة والتخلص السليم والامن بيئاً من المخلفات الصلبة.



وتلتزم الشركة بالحصول على موافقة ادارة الحماية المدينة على الخزانات المستخدمة بالمشروع مع الالتزام بالاشتراطات السلمية والامنه بيئيا بأسس ومعايير التخزين،وتطبيق خطة مجابهة المخاطر وحالات الطوارئ وتأهيل العاملين عليها، وكذلك الالتزام بتطبيق الخطه المرورية لنقل المواد الخام اللازمة من مصادرها المختلفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من اى تأثير سلبى اثناء عمليات النقل.



وتلزم الشركة بتطبيق خطة الادارة البيئية على ان تتضمن برنامج للرصد الذاتى وتسجيل النتائج بالسجل البيئى بصفه دورية وإعداد السجل البيئى وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، وايضا الالتزام بزراعة سياج شجرى حول المصنع للحد من تلوث البيئة المحيطة.