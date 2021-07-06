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البيئة تواصل جهودها لتطوير المقالب العشوائية والمحطات الوسيطة بالشرقية

تنظيم حملات توعوية للمرأة والشباب بقنا والشرقية
عصام عميرة 11:46 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21 11:46 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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قام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بمتابعة النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح بالتعاون مع مجلس المدينة ، حيث تبين من المعاينة وجود كمية من المخلفات يقوم مجلس المدينة بإستخدام المعدات التابعة له بنقلها وترحيلها يومياً إلى مقلب مشتول السوق .

و نفذ فرع الشرقية ندوة توعية بالوحدة المحلية بقرية العادلية بمركز بلبيس ، و حملتين توعويتين بمركز الزقازيق حول دور افراد المجتمع في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وسبل ترشيد استهلاك هذه الموارد ، و ندوتين توعويتين بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمركز الزقازيق حول دور الشباب فى المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ودورهم الإجتماعى فى تعريف غيرهم سبل ترشيد استهلاك هذه الموارد.

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كما قام فرع جهاز شئون البيئة بقنا بتنفيذ ندوة توعية بيئية بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بقوص تحت عنوان ‘ دور المرأة فى الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام” ، ضمن حملة” معا للحفاظ على البيئة” التى يدشنها الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا ، والتى تستهدف عدد 30 امرأة و فتاة ، بهدف تعليمهم كيفيه الحفاظ على البيئة من خلال إستغلال أشياء بسيطة بالمنزل واتباع بعض السلوكيات الإيجابية كالحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام لإضراره بالبيئة ، و توضيح البدائل الأخرى من استخدام الحقائب القماش و الورق و الاوانى الفخارية و اعادة التدوير.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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