البيئة تواصل جهودها لتطوير المقالب العشوائية والمحطات الوسيطة بالشرقية

قام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بمتابعة النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح بالتعاون مع مجلس المدينة ، حيث تبين من المعاينة وجود كمية من المخلفات يقوم مجلس المدينة بإستخدام المعدات التابعة له بنقلها وترحيلها يومياً إلى مقلب مشتول السوق .

و نفذ فرع الشرقية ندوة توعية بالوحدة المحلية بقرية العادلية بمركز بلبيس ، و حملتين توعويتين بمركز الزقازيق حول دور افراد المجتمع في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وسبل ترشيد استهلاك هذه الموارد ، و ندوتين توعويتين بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمركز الزقازيق حول دور الشباب فى المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ودورهم الإجتماعى فى تعريف غيرهم سبل ترشيد استهلاك هذه الموارد.

كما قام فرع جهاز شئون البيئة بقنا بتنفيذ ندوة توعية بيئية بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بقوص تحت عنوان ‘ دور المرأة فى الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام” ، ضمن حملة” معا للحفاظ على البيئة” التى يدشنها الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا ، والتى تستهدف عدد 30 امرأة و فتاة ، بهدف تعليمهم كيفيه الحفاظ على البيئة من خلال إستغلال أشياء بسيطة بالمنزل واتباع بعض السلوكيات الإيجابية كالحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام لإضراره بالبيئة ، و توضيح البدائل الأخرى من استخدام الحقائب القماش و الورق و الاوانى الفخارية و اعادة التدوير.