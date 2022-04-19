«البيئة» تنفي إلغاء قرار تحصيل رسوم ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية

بشأن ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر ، بإلزام وزارة البيئة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

تنوه وزارة البيئة فى بيان، بأنه حتى تاريخه لم يرد إليها أية إعلانات أو طلبات بشأن إرفاق الحكم المشار إليه أو إرفاق الصيغة التنفيذية الخاصة به وذلك حتى يتسنى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا لأحكام القوانين المنظمة.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت باستصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ عام بإرجاء تنفيذ الشق المالى الوارد بالقرار 202 مع إعمال الشق الإدارى فقط وأن يتم إصدار التصاريح البيئية للشركات دون مصاريف مالية؛ وذلك حرصا منها لتفهم الظروف التي يمر بها قطاع السياحة.

وتشدد وزارة البيئة على احترامها الكامل لسيادة القانون والأحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية ، ودعمها الكامل لكل العاملين بقطاع السياحة خاصة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كشركاء أساسيين فى حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجى خاصة في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي فيروس كورونا والأحداث الدائرة على الصعيد الدولي.