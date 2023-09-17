«البيئة»: تنفيذ حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمي

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ الذى يحتفل به العالم فى السادس عشر من سبتمبر من كل عام، نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية حملة مكبرة لتنظيف شواطئ السرايا ورأس التين والانفوشى والمكس والدخيلة من المخلفات البحرية بمشاركة 120 متطوع من جمعية بانلاستيك وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجهودات التى تبذلها محافظة الإسكندرية بقيادة السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فى مجالات حماية البيئة، ورعايته لجميع الأنشطة والمشروعات البيئية.

وفى توقيت متزامن تم تنفيذ عدد من الفعاليات المشابهة بمدينتى العريش ومطروح لتوسيع النطاق الجغرافى ومضاعفة تأثير الحملات على التوعية الإيجابية للمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تتم هذه الفاعليات بالتزامن مع تنفيذ أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى ١٨٥ دولة حول العالم بمشاركة ٢٥ ألف متطوع.

هذا وتأتى هذه الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال العامين الماضيين تنظيم عدد 37 حملة لتنظيف الشواطئ بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها فى موسوعة جينيس لتنظيف الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالى كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.