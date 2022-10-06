«البيئة» تنفذ برنامجا تثقيفيا حول التغيرات المناخية بمكتبة مصر العامة

نفذت وزارة البيئة من خلال جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات برنامجا تثقيفيا توعويا حول قضية التغيرات المناخية، بمكتبة مصر العامة الرئيسية بمشاركة 50 شاب وفتاة ، فى إطار استعدادات مصر لإستضافة قمة مؤتمر المناخ COP 27 مطلع الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت وزارة البيئة فى بيان، ان البرامج التثقيقية تأتي فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على نشر الوعي والتعريف بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن.

وتضمنت فعاليات البرنامج التوعوي تنفيذ ندوة حول التغيرات المناخية وأسبابها والآثار السلبية الناتجة عنها وآليات التكيف والتخفيف مع تغير المناخ، كما تم تنفيذ ندوة أخرى عن منظومة ادارة المخلفات وأثرها على النظم البيئية والحد من التغيرات المناخية.

بدأ البرنامج بعرض تصور عن التغير المناخي من خلال عروض تقديمية قدمها المحاضرين للمشاركين ووضع تعريف التغير المناخي و الأسباب و الآثار والأضرار المترتبة على التغير المناخي والفرق بين التخفيف والتكيف ودور الفرد لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.

وشارك الحضور بعدد من الحلول والمقترحات والأفكار التي تساهم في حل المشكلة و قدموا حلولا مبتكرة وعدد من المبادرات التي تساهم في مواجهة الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتغلب عليها.