«البيئة»: تنظيم عدد من الاحتفالات بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بـ«اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ»

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عدد من الاحتفالات بمدن شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، واحتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ، بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من القطاع السياحى متمثل فى مجموعة فنادق چاز، وبمشاركة عدد من المنظمات والمتطوعين.

وذكرت الوزراة في بيان اليوم، أن ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ أنشطة تدعم السياحة البيئية.

وقد شملت الاحتفالات تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للترويج للسياحة المستدامة وأساليب معالجة مشكلة المخلفات العالمية، لبناء مجتمع مستدام وتشجيع عالم خالٍ من المخلفات من خلال تنفيذ انشطة متنوعة كالتلوين للأطفال والتي تعلم جيلنا المستقبلي كيف يصبح أكثر استدامة كذلك تعريف المشاركين والضيوف بكيفية استخدام واقيات الشمس الآمنة لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية في شواطئنا الجميلة كذلك نشر الوعي بحملة “Eco Egypt Experiences” للتعريف بالسياحة البيئية.

كما تضمنت الفعاليات قيام المجتمعات المحلية بالترويج لتراثهم الثقافى والاجتماعى بالغناء وإعداد الأكلات البدوية المتميزة وتنظيف حديقة نبق الوطنية “شرم الشيخ”، وجزيرة مجاويش “الغردقة”، ومرسى أصلاية “مرسى علم”.

ومن ناحية أخرى، أقام عدد من الفنادق بالتعاون مع مجموعه جاز فعاليات متنوعة لتوعية الأطفال بالاعتماد على الأنشطة العملية والتلوين لتوصيل مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية بشكل شيق.