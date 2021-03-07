«البيئة» تنظم ورشة عمل للمحال الكبرى حول الحد من استخدام أكياس البلاستيك

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل حول “الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام” ، بحضور الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات وبمشاركة ممثلي سلاسل المحال الكبرى الهايبر ماركت المستهلكين للأكياس البلاستيكية ومصنعي وموردي البدائل صديقة البيئة والمنظمات الأهلية غير حكومية والمعنية بهذا الموضوع.

وزيرة البيئة: دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على بذل قصارى الجهود واتخاذ العديد من الإجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، مشيرة إلى بدء الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية “الجايكا”.

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة تحرص على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة ، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الورشة هو عرض قصص النجاح والدروس المستفادة لتجارب حقيقية تم تنفيذها في مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منها ( الغردقة -الزمالك) وكذلك ربط المستهلكين بموردى البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.

واستعرض الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، خلال الورشة جميع الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، وأيضا المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما تم خلال الورشة عرض عدد من قصص النجاح فى هذا الشأن منها تجربة الزمالك والجهود التى قام بها فريق عمل very nile وبدعم من وزارة البيئة بإقناع عدد ١٥٠ محلا بمنطقة الزمالك للتوقف عن استخدام البلاستيك والاستعانة ببدائل أخرى صديقة للبيئة ، كما تناولت الورشة شرح نقاط الضعف والقوى والدروس المستفادة من تجربة الحد من البلاستيك بمدينة الغردقة.