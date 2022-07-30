البيئة تنظم ماراثون «من أجل مكافحة التغيرات المناخية» بالإسكندرية استعدادا لمؤتمر المناخ cop27

نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية الماراثون البيئى السنوى للعام الثانى على التوالى تحت عنوان “من أجل مكافحة التغيرات المناخية”، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومديرية أمن الإسكندرية وجمعية الهلال الأحمر المصري، وهيئة الإسعاف لتأمين المتسابقين بالإضافة إلى جمعيتى بانلاستيك وستريف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر التغيرات المناخية (cop27)، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشادت وزيرة البيئة في بيان لها بوعي الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة ومنها قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الماراثون هذا العام يهدف إلى التوعية بهذة بقضية وسبل مواجهة آثارها السلبية، وحشد طاقات الشباب للمشاركة الإيجابية فى هذه القضية الهامة ، كما تم أيضاً خلال الفعالية إلقاء الضوء على مشكلة المخلفات البلاستيكية احادية الاستخدام وطرق الحد منها من خلال البدائل الامنة و الصديقة للبيئة.

وشارك فى الماراثون ما يقرب من ٥٠٠ شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات ، وبدأ الماراثون من أمام قلعة قايتباى التاريخية الى مكتبة الإسكندرية والعوده لمسافه ١٠ كم.

جدير بالذكر أن منطقة قلعة قايتباى تعد من اهم المناطق التاريخية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وكانت مهدده من ارتفاع مستوى سطح البحر، وقامت الدولة من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإنشاء عدد من المشروعات الضخمة لحماية هذا المكان التاريخى الهام وتم تأمينه بالكامل ضد أى آثار سلبية محتملة بسبب التغيرات المناخية.