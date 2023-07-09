البيئة تنظم حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالأنفوشي بمحافظة الإسكندرية

قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالإسكندرية بالبدء في حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقي بمنطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع نادي روتاري “اسكندرية رمل”، وجامعة الإسكندرية، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، استمرارا لحملات التوعية التى تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعاية الوزارة للحدث الذى يستمر لمدة أسبوع ، بمشاركة 40 غطاسًا، موضحةً أن هذه الفاعليات تعد الأكبر من نوعها للمساهمة فى تقليل أسباب تلوث مياه البحر فى منطقة الميناء الشرقي، كما تعد أحد الإجراءات التى يتم تنفيذها للوفاء بالتزامات مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الاقليمية للقمامة البحرية المنبثقة من برنامج الامم المتحدة للبيئة طبقا لاتفاقية برشلونة وبرنامج عمل البحر المتوسط ميدبول.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم اختيار الميناء الشرقي، نظراً لأنه خليج شبه مغلق تتجمع فيه أعداد كبيرة من قوارب الصيد واليخوت لسنوات طويلة مما جعله عرضه لالقاء المخلفات عبر العقود السابقة، حيث يتمتع المكان بأهمية تاريخية كموقع لبعض الآثار الغارقة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بعد انتهاء الفاعليات سيتم تجميع المخلفات وفرزها ودراستها لمعرفة مسبباتها ومصادرها، ثم التخلص الآمن منها.