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«البيئة» تنظم أول سباق أخضر بالإسكندرية للتوعية بالحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام

فى إطار الحملة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وبالتعاون مع مؤسسة سيتي ماراثون
عصام عميرة 4:37 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 4:37 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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نظمت وزارة البيئة اليوم من خلال الفرع الإقليمى للوزارة بالإسكندرية، وبالتعاون مع شباب مؤسسة سيتى ماراثون وجمعية بانلاستيك ومحافظة ومديرية أمن الإسكندرية ماراثون بيئى لسباق الجرى بالإسكندرية، بهدف التوعية بمخاطر المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية الحد منها. وذلك بمشاركة ١٠٠٠ شاب من شباب الجامعات والعديد من النشطاء فى مجال البيئة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالماراثون موجهة الشكر للمشاركين، وبسعيهم لأداء دورا أجتماعيا مهما من شأنه حماية البيئة ، والذى يدل على وعى الشباب بالأخطار التى تهدد البيئة ، آملة أن تزداد تلك المبادرات الشبابية فى المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة فى المجتمع لتبنى السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة .

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في إطار الحملة الرئاسية “اتحضر للأخضر” وبالتعاون مع مؤسسة سيتي ماراثون

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بتنظيم العديد من الفعاليات  فى مجال الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام مثل الاكياس البلاستيكية وزجاجات المياه المعدنية وزجاجات المشروبات الغازية وغيرها ، حيث يعد هذا النوع من  المخلفات من اخطر انواع المخلفات الصلبة لصعوبة تحللها ووجودها فى البيئات المختلفة لمئات السنين  محدثة اثار بيئة سلبية متنوعة، وكذلك يؤدى وصولها للبحار  إلى حدوث خلل بالغ فى التنوع البيولوجى والكائنات البحرية .

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وتضمنت فعاليات الماراثون ممارسة رياضة الجرى على كورنيش الإسكندرية لمسافة ٥ كيلومتر من منطقة مكتبة الإسكندرية وحتى منطقة سبورتنج، وتم خلاله توزيع عبوات زجاجية متعددة الاستخدام لتعبئة مياه الشرب على المشاركين، وذلك حرصاً على أن يكون الماراثون صديق للبيئة وخالى من مصادر التلوث البلاستيكى .

وتأتى تلك الأنشطة فى إطار قيام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى تسعى الوزارة من خلالها الى تنفيذ عدد من البرامج للسيطرة على هذا النوع من المخلفات والحد منها.. ونظراً لدور مصر الإقليمي كعضو مؤثر مع دول حوض البحر المتوسط  لمكافحة التلوث البحرى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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