«البيئة» تنجح في إنقاذ ترسة بحرية من إحدى أسواق المطرية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإصدار توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” من قيام أحد اصحاب محلات ببع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للأذى من الأطفال موجودة بإحدى الأسواق بحى بالمطرية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة وفريق عمل متكامل من عدة قطاعات بالوزارة وهم قطاع الفروع ممثلا عنها الأستاذ حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى والإدارة العامة لخدمة المواطنين ممثلا عنها الدكتور علاء سلام و بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

وقد قام فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد شحاته رئيس حى المطرية لفحص الشكوى حيث تم التواصل مع الشاكى، و تم ضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة وجارى إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

وأشادت وزيرة البيئة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الإتجار فى السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية و دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.