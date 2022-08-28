«البيئة» تنتهي من إنشاء المحطتين الوسيطتين لتجميع المخلفات بزفتى وسمنود

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين بمركزي زفتى وسمنود بمحافظة الغربية لتجميع ونقل المخلفات البلدية بتكلفة مالية قدرها 31 مليون جنيه ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربع الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ أسيوط / الغربية / كفر الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات ، وذلك ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن ، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، أنه بالتعاون مع محافظة الغربية والهيئة العربية للتصنيع تم الانتهاء من المحطتين فى توقيتات زمنية محددة ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمهما بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خرسانية (مباني إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات وغيرها) وذلك ضمن لجنة استلام مشكلة من جهازى تنظيم إدارة المخلفات وشئون البيئة ، البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات ومحافظة الغربية.

وأوضحت الوزيرة، أن محطتى زفتى وسمنود يتمثل دورهما فى استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن منها حيث تقع المحطة الوسيطة بزفتى علي مساحة 10.660 متر مربع بطاقة تصميمية 500 طن مخلفات يوميا بينما تقع المحطة الوسيطة بسمنود على مساحة 9.660 متر مربع بطاقة تصميمية 300 طن مخلفات يوميا وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطتين إلى مصانع التدوير والمعالجة بالمحافظة.

يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة باعتباره الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وتعد محافظة الغربية من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتي يتم دعمها بمعدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة، إضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا تنفيذ برامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال تنفيذ دورات تدريبية للنهوض بها هذا بخلاف عقد ورش العمل التدريبية لتوعية الشباب وممثلي القطاع الخاص والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال فى إطار إطلاق المبادرتين الرئاسيتين ” حياة كريمة” و”اتحضر للأخضر”.