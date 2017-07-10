البيئة تكشف موعد رحيل القناديل عن السواحل المصرية

سمر السيد:توقع الدكتور مصطفى فودة ، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، اختفاء القناديل من شواطئ البحر المتوسط مع نهاية أغسطس المقبل لانخفاض درجات الحرارة.وأكد فودة خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة البيئة اليوم لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط، أهمية تبنى مشروع من جانب

سمر السيد:

توقع الدكتور مصطفى فودة ، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، اختفاء القناديل من شواطئ البحر المتوسط مع نهاية أغسطس المقبل لانخفاض درجات الحرارة.

وأكد فودة خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة البيئة اليوم لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط، أهمية تبنى مشروع من جانب معهد علوم البحار يتضمن دراسة كافة أنواع القناديل وانتشارها وتغيرها مع الزمن وآليات تكاثرها، خاصةً وأن البحر الأبيض يحتوى 38 نوع مختلف منها .

وأضاف أن هناك تنوع كبير فى قناديل البحر فمنها المفترس ومنها السام، مشدداً على أهمية الجدية فى التعامل مع القضية.