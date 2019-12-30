«البيئة»: تكاتف المجتمع يعيد سلحفاة خضراء إلى مكانها الطبيعى بعد علاجها (صور)

وكانت معلومات قد وردت لفريق إنقاذ السلاحف بمصر بوجود سلحفاة بحرية من النوع الأخضر لدى أحد محال بيع الأسماك بالقاهرة

نجحت وزارة البيئة من خلال محمية الزرانيق فى إعادة إطلاق سلحفاة خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت وزارة البيئة فى بيان اليوم ، أنه تمت اعادة السلحفاة إلى بيئتها بعد إنقاذها وعلاجها وذلك بمشاركة المجتمع المحلى والشباب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سيناء ، بالإضافة إلى فريق إنقاذ السلاحف فى مصر.

وأوضحت الوزارة ، أن القضايا البيئية تحتاج إلى تكاتف الجميع ومدى وعى المواطن بأهمية التنوع البيولوجى، الأمر الذى يعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى والحياة البحرية.

وكانت معلومات قد وردت لفريق إنقاذ السلاحف بمصر بوجود سلحفاة بحرية من النوع الأخضر لدى أحد محال بيع الأسماك بالقاهرة ، حيث تم التواصل معه وإقناعه بتسليمها ليتم إجراء الكشف الطبى عليها من قبل مجموعة من الأطباء البيطريين.

وقام فريق الإنقاذ بمعالجتها نظرا لكونها فى حالة إعياء شديدة ليتبين إصابتها بالتهاب رئوى وتم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها لمدة 4 أيام متواصلة.

وأضافت الوزارة، أنه تم نقلها وإعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ مدينة العريش وسط أجواء احتفالية من المواطنين الذين شاركوا فى إنقاذها والحضور .

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وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعملية إنقاذ و علاج السلحفاة والتى تعكس تكاتف أبناء المجتمع فى حمايتها كرمز للتنوع البيولوجى ، حيث إن عملية الإنقاذ لم تكن عملا فرديا، وإنما ثمرة جهود مجموعة كبيرة من المساهمين الذين لديهم وعى بيئى.

كما شكرت بالأطباء البيطريين الذين قاموا بتوفير الرعاية المتخصصة لها بجهود ذاتية وشباب فى جامعة سيناء وقرية سما العريش، الذين قاموا بحفر حوض على شاطئ البحر، لمتابعة حالتها والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية.

وقد سبق عمليه الإطلاق تنظيم ندوة للتعريف بأهمية السلاحف البحرية للبيئة والمسؤولية المجتمعية فى حماية التنوع البيولوجى بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الأعمار

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى استفسار عن أهمية الحياة البرية او الإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتساب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .