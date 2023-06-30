«البيئة»: تقنين أوضاع 15 مصنعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية وإعدام 7 آلاف طن بطاريات خطرة

كشفت وزارة البيئة في تقرير عن حصاد 9 سنوات من تطوير قطاع البيئة في مصر، بتقنين أوضاع 15 مصنعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية ضمن منظومة التوسع في إعادة وتدوير المخلفات الخطرة، وتحقيق قيمة مضافة منها في مصر.

وأضاف التقرير الذي وصل “المال” أن البيئة نجحت في التخلص الآمن من 7 آلاف طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص الخطيرة، فيما تم التخلص الآمن من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

المخلفات الإلكترونية

وذكر التقرير أن إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني ” E-Tadwer ” للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، ساهم في تشجيع جمع المخلفات الإلكترونية من هواتف وشاشات وأجهزة مختلفة بدلا من التخلص العشوائي منها وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأفاد التقرير بأن وزارة البيئة قامت بالتعامل مع جميع شكاوى المستثمرين، إذ تلقت شكاوى المستثمرين خلال الفترة يوليو 2014 حتى يونيو 2023 بإجمالي 415 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، تمت إزالة أسباب 401 وجارٍ بحث 14 شكوى بنسبة (96.63%).

وتابع التقرير ان من ابرز تطورات منظومة المخلفات هو إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية

وذكر التقرير أنه تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.

تفاصيل البنية التحتية لمنظومة المخلفات

وكشف التقرير عن تفاصيل إنشاء البنية التحتية للمنظومة، والتي تتضمن إنشاء عدد 21 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 3 مدافن.

كما تم إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة و73 محطة وسيطة متحركة.

إضافة إلى إنشاء 3 محطات لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، وتم الانتهاء من رفع كفاءة 4 خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة 6 خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء.

وذكر التقرير أنه جاري تنفيذ مصنع بمحافظة المنوفية لمعالجة وتدوير المخلفات، كما إنه جاري تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).