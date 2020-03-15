«البيئة» تقرر إجراء فحص «PRC» للعاملين بالوزارة العائدين من الخارج

قررت وزارة البيئة اليوم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى ومنها إلغاء التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية تجنبا لانتشار العدوى، قياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إليها إلكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس.

إضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكل أماكن الوزارة، وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للإجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها.

توعية العاملين بأهمية النظافة

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على التأكد من اتباع جميع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد(COVID-19 )، تفقدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مقر الوزارة برفقة مدير صحة البيئة لتوعية العاملين بإجراءات الوقاية من هذا الفيروس.

ووجهت وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمواجهة الفيروس.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا داخل وزارة البيئة والفروع والمحميات التابعة لها، وتأتى فى مقدمة هذه الإجراءات منع السفر للتدريب أو حضور فعاليات داخل مصر وكذلك تأجيل التدريب فى مراكز التدريب داخل مصر، ويتم إجراء فحص PRC للعاملين بالوزارة العائدين من الخارج.

إجراء كشف طبي للعاملين بالوزارة

وشددت الوزيرة على عدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى وأن يتم إجراء كشف طبى على العاملين بمكاتبهم.