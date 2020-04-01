«البيئة» تفتتح محطة فرم وتعقيم مخلفات خطرة بقيمة 20 مليون جنيه

يستعد مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية فى وزارة البيئة، لافتتاح التشغيل التجريبى لمحطة فرم وتعقيم المخلفات الطبية فى مدينة بسيون بالغربية خلال الأسبوع المقبل بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومرفق البيئة العالمى، بحسب مدير المشروع.

أضاف طارق العربى، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية لـ«المال»، أن وزارة الصحة تستخدم المحطة فى فرم وتعقيم مخلفاتها الطبية، لافتا إلى أنها تعد نموذجًا عالميَا يستخدم أحدث التكنولوجيات بهدف الحد من الانبعاثات فى الهواء، وتخفيف الضغط على المحارق التابعة للصحة.

ذكر أنه تم توصيل الكهرباء للمحطة السبت الماضى، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى، لافتا إلى أن طاقة الفرم بالمحطة تصل إلى 250 كيلو مخلفات لكل 45 دقيقة فقط، ويعد رقمًا جيدًا لسرعة فرم المخلفات الطبية.

أضاف أن استراتيجية العمل مع المخلفات الطبية هو خفض استخدام المحارق فى إعدامها للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن هناك أنواع من المخلفات الخطرة تحتاج إلى الحرق، لذلك نقوم بتنظيم ندوات توعية للعاملين بوزارة الصحة لفصل المخلفات الطبية وتحديد آلية إعدامها لخفض الانبعاثات.

أكد أن مستشفيات الصحة تنتج فى المتوسط 300 طن مخلفات طبية يومياً، لافتا إلى أن تلك الإحصائية تعتبر تقديرية من خلال عدد المستشفيات المصرية لكنها لن تقل عن تلك الكميات، التى تنتج من استخدامات القطاعات الصحية المختلفة.

يهدف مشروع إدارة المخلفات الطبية إلى منع حرق المخلفات بطرق غير سليمة بيئيا، من خلال الإدارة السليمة بيئيا للمخلفات وتطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المتاحة للحد من انبعاثات، وتعديل التشريعات والسياسات الوطنية لمعالجة قضايا الملوثات العضوية الثابتة وانبعاثاتها غير المتعمدة.

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه بالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصلية فى الحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، يتم تكثيف الجهود فى عدد من المحاور لمكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على المقالب العشوائية والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

عصام عميرة