البيئة تفاوض شركة لتنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي

أحمد عاشور ، ومدحت إسماعيل قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إن وزارته تتفاوض مع شركة كبرى لتنظيم الموتمرات الضخمة، لتتولى تنظيم التنوع البيولوجي، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة سبق أن نظمت مؤتمرات دولية كبرى أقيمت…

أحمد عاشور ، ومدحت إسماعيل

قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إن وزارته تتفاوض مع شركة كبرى لتنظيم الموتمرات الضخمة، لتتولى تنظيم التنوع البيولوجي، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة سبق أن نظمت مؤتمرات دولية كبرى أقيمت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال موتمر صحفي بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي، أن موتمر التنوع البيولوجي من المؤتمرات الضخمة التى تتطلب تتضافر الجهود الحكومية، والمجتمع الأهلي، إضافة إلى أن الوزارة تركز على المجموعات الشبابية.

وتابع فهمي: الوزارة سوف تسلم للجابون موتمر وزراء البيئة الأفارقة يوم 15 يونيو المقبل، وأنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين مصر والجابون لتقديم الدعم الفني للجابون.

ولفت خالد فهمي إلى أن مصر استعادت مكانتها البيئية الأفريقية، عبر مشاركتها الفعالة في مؤتمري وزراء البيئة الأفارقة الذي أقيم العام الماضي، ووزراء البيئة للدول العربية.