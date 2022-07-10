البيئة: تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى منظومة المخلفات يساهم في استدامتها وتعظيم الاستثمار بها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في قضية المخلفات مما يساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.

وزيرة البيئة : مشاركة القطاع الخاص تسهم في الحد من الانبعاثات

وأضافت خلال كلمتها على هامش توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة مع شركة انفيرون أدابت، أن مشاركة القطاع الخاص تسهم في الحد من الانبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتي تساهم في حدة آثار تغير المناخ.

طرح العلاقة بين المخلفات خلال مؤتمر المناخ

وتابعت ان مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP 27 لطرح العلاقة بين مخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش في مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

وأوضحت أن قيام شركة انفيرون ادابت برصد ومراقبة مقدمي خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتي كنموذج لإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، والتي يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية.

دور وزارة البيئة فى منظومة المخلفات

وذكرت أن دور وزارة البيئة يتمثل فى الدور التنظيمي والتخطيط والرقابة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمي وتنفيذ حوار مجتمعي يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.