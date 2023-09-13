«البيئة» تعد حوافز استثنائية للتنمية المستدامة وإدارة النفايات

تعكف وزارة البيئة على إعداد قائمة جديدة من الحوافز الاستثنائية سيتم منحها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بهدف جذب الشركات للتوسع فى مشروعات التنمية المستدامة والخضراء.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة فى تصريحات صحفية -على هامش انعقاد منتدى الاستثمار البيئى والمناخى فى نسخته الأولى أمس الثلاثاء أن قائمة الحوافز ستكون مرهونة بعدد من المشروعات المطلوب تنفيذها، خاصة أنها محدودة حاليًا فى السوق المحلية، وتجذب جانبًا كبيرًا من المستهلكين.

يذكر أن وزيرة البيئة أعلنت أن نسبة المشروعات الخضراء تمثل حالياً %40 من مجمل مشروعات الموازنة وتستهدف بلوغها %100 بحلول 2030، مشيرة إلى أن الاستثمارات المطلوبة حتى 2030 تقدر بحوالى 246 مليار دولار، منها أكثر من 190 مليارا لـ«التخفيف من آثار التغيرات المناخية»، ونحو 50 مليارًا لـ«التكيف»، ستمول الحكومة ما يزيد على %20 منها.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تعد فى الوقت الحالى هيكلًا تمويليًا مستدامًا لمشروعاتها المستقبلية، سيلعب فيها القطاع الخاص دورًا أساسيًا، وتتركز فى مجالات إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى.

وأطلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المنتدى أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى بمصر، لتكون بمثابة بوابة لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة.

وأوضح «مدبولى» أن المنصة تعمل على توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية والمعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح أيضاً قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين، وكل الجهات.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاستثمار البيئى والمناخي، من أولويات الدولة وأهدافها الإستراتيجية، موضحًا أن وزارته تعمل على وضع حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

وذكر «معيط» أن حزمة الإجراءات تتضمن تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، إضافة إلى مزايا ستقدم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية.